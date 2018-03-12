ФОТО: Смотрите цены в Super Alko в Валке! Повлияло ли на них повышение акциза в Латвии?

С марта в Латвии вступило в силу повышение акциза, с которым повысились цены как на крепкий, так и на слабый алкоголь. Насколько же оно через две недели отразилось на конечных потребительских ценах, можно посмотреть на сделанных в воскресенье в Super Alko в Валке фотографиях.

К ценам спиртных напитков прибавилось примерно 10 центов, в некоторых случаях — 50 центов. Если еще в марте пол-литровое пиво стоило в среднем 72 цента, то после повышения акциза — 79 центов. Цена бутылки вина выросла на 13 центов, цена литровой водки — чуть больше, чем на евро.