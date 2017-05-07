ФОТО: Скромное очарование королевской дачи. Где отдыхал шведский монарх

Foto: Baltic Sotheby’s International Realty

Эта вилла в окрестностях Стокгольма была спроектирована известным шведским архитектором Фердинандом Бобергом и построена в 1897 году. В 1919 году ее арендовали как летний дом для Шведского кронпринца Густава Адольфа.