ФОТО: Скромное очарование королевской дачи. Где отдыхал шведский монарх

Эта вилла в окрестностях Стокгольма была спроектирована известным шведским архитектором Фердинандом Бобергом и построена в 1897 году. В 1919 году ее арендовали как летний дом для Шведского кронпринца Густава Адольфа.
Поменявшая позднее множество владельцев ”дача” до сих пор поражает морскими видами, классическим скандинавским интерьером и замечательными уютными деталями, пишет портал moodnekodu.ee.
Вилла состоит из четырех спален и масштабной гостиной. Площадь дома — около 300 кв.м.
Источник: Sotheby's International Realty
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