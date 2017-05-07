07.05.2017, 16:45

ФОТО: Скромное очарование королевской дачи. Где отдыхал шведский монарх


rus.delfi.ee
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ФОТО: Скромное очарование королевской дачи. Где отдыхал шведский монарх
Foto: Baltic Sotheby’s International Realty

Эта вилла в окрестностях Стокгольма была спроектирована известным шведским архитектором Фердинандом Бобергом и построена в 1897 году. В 1919 году ее арендовали как летний дом для Шведского кронпринца Густава Адольфа.

Поменявшая позднее множество владельцев ”дача” до сих пор поражает морскими видами, классическим скандинавским интерьером и замечательными уютными деталями, пишет портал moodnekodu.ee.

Вилла состоит из четырех спален и масштабной гостиной. Площадь дома — около 300 кв.м.

Источник: Sotheby's International Realty

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