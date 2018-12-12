ФОТО: Скоростной трамвай, 1300 квартир и 150 млн евро. Бизнесмены представили проект нового квартала в Пыхья-Таллинне

Детальная планировка квартала Крулли охватывает 10,25 гектаров, где планируется в добавок к перестройке и расширению находящихся под защитой исторических зданий построить здания подходящей высоты, в том числе и торговый центр.

На заброшенной зоне завода планируется построить настоящий жилой район. Согласно концепции от KOKO arhitektid OÜ, на находящемся на углу улиц Копли и Вольта участке можно создать до 1300 квартир, а также офисные площади, парковочные места, зоны отдыха, пересекающую квартал дорогу и детский сад на 120 мест.

Таким образом в будущем в Квартале появится 1200-1300 квартир, где смогут жить 3000-4000 людей. Строительство может начаться не раньше 2021 года и завершиться к 2030 году.

Цена застройки сейчас составляет 1500 евро за квадратный метр, а значит весь объем застройки можно оценить примерно в 150 млн евро.

Не исключается также вариант, что рядом с кварталом будет проходить скоростной трамвай.