29.01.2017, 20:38

ФОТО: Сколько стоит топливо на заправках в Финляндии

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Сколько стоит топливо на заправках в Финляндии
Mobiilifoto: Eleen Änilane

Если в Эстонии цены на топливо чуть выше одного евро за литр и февраль, очевидно, принесет еще больший рост цен, то финны уже сейчас должны выкладывать за бензин и дизель значительно большие суммы. Смотрите, сколько стоят бензин и дизель на заправках наших северных соседей.

Заправка SEO: 95-й бензин - 1,489 евро, 98-й бензин - 1,569 евро и дизель - 1,359 евро за литр

Заправка ABC: 95-й бензин - 1,484 евро, 98-й бензин - 1,564 евро и дизель - 1,396 евро за литр

Заправка Neste: 95-й бензин - 1,504 евро, 98-й бензин - 1,584 евро и дизель - 1,374 евро за литр

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