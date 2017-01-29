ФОТО: Сколько стоит топливо на заправках в Финляндии

Если в Эстонии цены на топливо чуть выше одного евро за литр и февраль, очевидно, принесет еще больший рост цен, то финны уже сейчас должны выкладывать за бензин и дизель значительно большие суммы. Смотрите, сколько стоят бензин и дизель на заправках наших северных соседей.
Заправка SEO: 95-й бензин - 1,489 евро, 98-й бензин - 1,569 евро и дизель - 1,359 евро за литр
Заправка ABC: 95-й бензин - 1,484 евро, 98-й бензин - 1,564 евро и дизель - 1,396 евро за литр
Заправка Neste: 95-й бензин - 1,504 евро, 98-й бензин - 1,584 евро и дизель - 1,374 евро за литр
Maardu, Дом, 186 200 EUR
Tallinn, Квартира, 133 000 EUR
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