ФОТО: Сколько стоит топливо на заправках в Финляндии

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Если в Эстонии цены на топливо чуть выше одного евро за литр и февраль, очевидно, принесет еще больший рост цен, то финны уже сейчас должны выкладывать за бензин и дизель значительно большие суммы. Смотрите, сколько стоят бензин и дизель на заправках наших северных соседей.