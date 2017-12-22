ФОТО: Сколько стоит автомобильное топливо в Эстонии и Латвии

Сравнение цен на приграничных автозаправочных станциях особой разницы в ценах не показывает, хотя в Латвии топливо все же дешевле.
На латвийской заправке Virši-A литр 98 бензина стоит 1,254 евро, литр 95 — 1,214 евро, литр дизеля 1,134 евро.
Другая латвийская автозаправка LN продает 95 бензин по цене 1,207, и дизель по цене 1,111 евро за литр.
В это время, например, Olerex в Тырва предлагает приобрести литр 95 бензина за 1,259 евро, а литр дизеля — за 1,279 евро.
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