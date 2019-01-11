ФОТО: Шторм разрушил на частном доме солнечные панели: сумма ущерба огромна

”Я услышал грохот, и когда вышел на улицу посмотреть, что происходит, двор был засыпан осколками стекла. В условиях сильного ветра, к сожалению, спасти ничего не удалось, и после шторма шесть из восьми блоков панелей были сорваны с крыши, — пояснил собственник пострадавшего здания. — Ветер срывал трубы с невероятной легкостью. К счастью, сама крыша оказалась закреплена надежно и осталась невредимой. Иначе ущерб был бы просто огромным”.

Пострадавший отметил, что, разумеется, теперь система отопления на некоторое время выведена из строя, поскольку новые панели быстро не поставить: ”В зимнее время КПД солнечного отопления был, конечно, небольшим, но в целом система солнечного отопления покрывает примерно 20% всех потребностей дома в тепле”.

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что предварительным оценкам ущерб в этом случае составляет около 20 000 евро. ”Всего на прошлой неделе шторм привел к 16 случаям ущерба для клиентов Salva, а суммарный размер всех этих случаев ущерба может достигать 45 000 евро”, — отметил Кивирюйт.

”К счастью, не все случаи оказались такими масштабными, как история с солнечными панелями. Большая их часть связана с поваленными деревьями, которые в некоторых случаях падали на изгороди, здания или автомобили. Средняя сумма ущерба составляет 1000-2000 евро”, — пояснил Кивирюйт.