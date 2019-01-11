ФОТО: Шторм разрушил на частном доме солнечные панели: сумма ущерба огромна(1)
Бушевавший на прошлой неделе шторм повалил немало деревьев, а у одного из частных домов Таллинна разбил солнечные панели, нанеся урон на сумму в 20 000 евро.
Бушевавший на прошлой неделе шторм повалил немало деревьев, а у одного из частных домов Таллинна разбил солнечные панели, нанеся урон на сумму в 20 000 евро.
”Я услышал грохот, и когда вышел на улицу посмотреть, что происходит, двор был засыпан осколками стекла. В условиях сильного ветра, к сожалению, спасти ничего не удалось, и после шторма шесть из восьми блоков панелей были сорваны с крыши, — пояснил собственник пострадавшего здания. — Ветер срывал трубы с невероятной легкостью. К счастью, сама крыша оказалась закреплена надежно и осталась невредимой. Иначе ущерб был бы просто огромным”.
Пострадавший отметил, что, разумеется, теперь система отопления на некоторое время выведена из строя, поскольку новые панели быстро не поставить: ”В зимнее время КПД солнечного отопления был, конечно, небольшим, но в целом система солнечного отопления покрывает примерно 20% всех потребностей дома в тепле”.
Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт пояснил, что предварительным оценкам ущерб в этом случае составляет около 20 000 евро. ”Всего на прошлой неделе шторм привел к 16 случаям ущерба для клиентов Salva, а суммарный размер всех этих случаев ущерба может достигать 45 000 евро”, — отметил Кивирюйт.
”К счастью, не все случаи оказались такими масштабными, как история с солнечными панелями. Большая их часть связана с поваленными деревьями, которые в некоторых случаях падали на изгороди, здания или автомобили. Средняя сумма ущерба составляет 1000-2000 евро”, — пояснил Кивирюйт.
Случаи ущерба зарегистрированы в основном в Харьюмаа и Таллинне, но два происшествия также имели место на Сааремаа, и одно на Хийумаа. Именно на Хийумаа ущерб занял второе по размеру место — до 4000 евро: поваленное ветром дерево рухнуло на частный дом. ”Очевидно, причиненным штормовым ветром ущербом можно также считать имевший место в Харьюмаа инцидент, когда автомобиль наехал на лежащее на дороге поваленное ветром дерево. Ущерб в этом случае составил около 6500 евро”, — добавил Кивирюйт.
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