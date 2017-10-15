ФОТО: Семь евро за замороженную булку! Веганский гамбургер от Olerex вызывал недовольство общественности

На прошлой неделе Olerex пополнила ассортимент предлагаемых на заправках фирмы веганских блюд, но яснилось, что, например, гамбургер представляет собой просто готовый продукт, у которого к тому же довольно кусачая цена.

”Тамошний бургер из Biomenu — просто замороженный бутерброд. Если бы его хотя бы готовили на месте, то цена в 7 евро была бы оправдана, но в таком виде я его покупать больше не намерен”, — написал один из участников группы веганов в соцсетях. По поводу неразумного соотношения между ценой и качеством высказались и другие.

По словам руководителя пищевого отдела Olerex Яаники Эллен, речь не идет о продукте глубокой заморозки. ”На станциях обслуживания на месте веганских бургеров не готовят, но при желании клиент может попросить подогреть его. Вне зависимости от типа гамбургера, разогретый всегда вкуснее”, — сказала она, а относительно высокой цены добавила, что полезная и экологическая еда неизбежно стоит дороже.