ФОТО: Selver открыл крупнейший в странах Балтии центр комплектации

”Благодаря эффективности центра комплектации мы сможем предложить клиентам более быструю и качественную услугу, увеличить объемы сервиса и расширить регион обслуживания. Открытием центра комплектации мы создаем все предпосылки для того, чтобы к концу следующего года оборот электронной коммерции Selver превысил отметку в 12 миллионов евро”, — отметила член правления AS Selver Кристи Ломп.

”В интернет-торговле побеждает тот, кто доставляет товар быстрее остальных и наиболее удобным для клиента способом. Если заказ передан в e-Selver до 16:00, то курьер доставит его клиенту в тот же день. Желающие иметь больше свободы в плане временных рамок получения товара могут оформить доставку заказа в инфоотделы девяти таллиннских магазинов Selver, персональный посылочный автомат Cleverpod или воспользоваться сервисом Selvekapp, который будет доступен уже совсем скоро”, — пояснил руководитель электронной коммерции Selver Гуннар Оболенски.

e-Selver предлагает широкий выбор товаров, который насчитывает почти 16 000 наименований продтоваров и товаров первой необходимости, а также конторских принадлежностей.

Если ранее заказы e-Selver комплектовались в торговом зале Järve Selver, то теперь это происходит в специально для этого построенном центре комплектации площадью почти 2000 m². Компактность новой системы и сосредоточение наиболее покупаемых товаров в центре комплектации позволяют выполнять заказы e-Selver более эффективно и быстро.