31.10.2018, 20:44

ФОТО: Selver открыл крупнейший в странах Балтии центр комплектации


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 27 pilti
e-Selveri komplekteerimiskeskuse avamine Foto: Madis Veltman

Selver открыл крупнейший в странах Балтии центр комплектации продтоваров и товаров первой необходимости. В центре комплектуются сделанные в e-Selver покупки перед их развозом домой или в офис клиентам. Если заказ оформлен в e-Selver не позднее 16:00, то, начиная с 1 ноября, курьер e-Selver доставит его клиенту в этот же день.

”Благодаря эффективности центра комплектации мы сможем предложить клиентам более быструю и качественную услугу, увеличить объемы сервиса и расширить регион обслуживания. Открытием центра комплектации мы создаем все предпосылки для того, чтобы к концу следующего года оборот электронной коммерции Selver превысил отметку в 12 миллионов евро”, — отметила член правления AS Selver Кристи Ломп.

”В интернет-торговле побеждает тот, кто доставляет товар быстрее остальных и наиболее удобным для клиента способом. Если заказ передан в e-Selver до 16:00, то курьер доставит его клиенту в тот же день. Желающие иметь больше свободы в плане временных рамок получения товара могут оформить доставку заказа в инфоотделы девяти таллиннских магазинов Selver, персональный посылочный автомат Cleverpod или воспользоваться сервисом Selvekapp, который будет доступен уже совсем скоро”, — пояснил руководитель электронной коммерции Selver Гуннар Оболенски.

e-Selver предлагает широкий выбор товаров, который насчитывает почти 16 000 наименований продтоваров и товаров первой необходимости, а также конторских принадлежностей.

Если ранее заказы e-Selver комплектовались в торговом зале Järve Selver, то теперь это происходит в специально для этого построенном центре комплектации площадью почти 2000 m². Компактность новой системы и сосредоточение наиболее покупаемых товаров в центре комплектации позволяют выполнять заказы e-Selver более эффективно и быстро.

Ежемесячный оборот e-Selver составляет миллион евро, что сравнимо с оборотом гипермаркета. Центр комплектации обеспечивает работой более 50 человек. Доставка заказов осуществляется ежедневно на 14 специально оборудованных для перевозки продтоваров фургонах.

Клиентами интернет-магазина Selver являются не только частные клиенты, но и коммерческие организации, которые заказывают необходимые товары в офисы. За три года деятельности e-Selver услугой интернет-магазина воспользовались 50 000 владельцев Партнерских карт.

e-Selver является лидером на рынке продовольственных интернет-магазинов Эстонии, имея крупнейшую в Эстонии зону обслуживания и наибольшее число клиентов. Курьерскую доставку e-Selver можно заказать в Таллинне и Пярну, а также частично в Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа. Карта зон обслуживания: www.selver.ee/tarneviisid.

Совершать покупки в среде e-Selver можно с любого смарт-устройства по адресу: www.selver.ee.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев

31.10.2018
Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Созыв резервистов на учения, закрытие театра NO99 и интервью Delfi с папой "Ералаша"

31.10.2018
- Правительство созывает 1248 резервистов на дополнительные учения.
- Борис Грачевский в Таллинне: новый “Ералаш” стал пожестче.
- Спектакль окончен. Театр NO99 закрывается.
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО| Соцдемы дарили прохожим на улице цветы в знак равной зарплаты: как реагировали на это мужчины и женщины?

31.10.2018
В День равной зарплаты социал-демократы провели свою традиционную акцию, в рамках которой дарили прохожим алые розы и напоминали жителям о том, что женщины и мужчины должны получать равную зарплату за равный труд.
Подробнее

ФОТО: "Я буду самым крутым мужем". Фигуристка Забияко выходит замуж за режиссера

31.10.2018
24-летняя фигуристка сборной России Наталья Забияко, завоевавшая серебряную медаль командного турнира Олимпиады-2018 с Александром Энбертом, выходит замуж за 23-летнего российского кинорежиссера Данила Гринькина.
Подробнее


-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €

После 16 лет в кресле мэра Нарвы Тармо Таммисте надеется уйти в Рийгикогу

31.10.2018
Мэр Нарвы Тармо Таммисте заявляет, что если в будущем марте он наберет необходимое количество голосов на выборах в Рийгикогу, то будет работать в парламенте, оставив место градоначальника, которое, скорее всего, займет человек, не состоящий ни в какой партии. Если это произойдет, нарвская власть, скорее всего, станет полностью беспартийной.
Подробнее



”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается

31.10.2018
Небывалая ситуация: мужчина, прибывший в Эстонию по миграционной квоте, добровольно хочет вернуться на родину в Сирию, но это ему никак не удается, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ │ “Лучшее деревянное строение 2018” — голосуйте!

31.10.2018
Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии уже в 16-й раз проводит конкурс среди деревянных строений с целью продемонстрировать технические, а также широкие архитектурные возможности и выявить лучшие решения в использовании древесины как в строительных конструкциях, так и во внешней и внутренней отделке. Вы сможете проголосовать за своего фаворита до 4 ноября 23:59 ч. Строение, набравшее наибольшее количество голосов на порталах moodnekodu.ee и dekor.ee, станет победителем читательского голосования.
Подробнее