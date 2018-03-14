ФОТО: Сел телефон в торговом центре? Пункт зарядки есть только в одном столичном ТЦ

Знакомая ситуация: разошлись с семьей или друзьями по разным магазинам торгового центра, и тут предательски садится телефон. Delfi опросил шесть крупнейших торговых центров в Таллинне, могут ли они помочь оставшимся без зарядки клиентам.

Представитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare лаконично ответила на запрос, что в обоих ТЦ нет пункта для зарядки телефонов.

По словам представителя Nautica и Lasnamäe Centrum, в центрах можно заряжать телефоны — если у вас есть своя зарядка. В случае ее отсутствия она советует обратиться в находящиеся внутри здания магазины и заведения и попробовать сторговаться ними.

В Viru Keskus зарядить телефон также можно, во многих местах на всех этажах, но для этого клиентам также понадобится зарядка, так как на данный момент зарядок для общего использования там нет. Представитель центра советует приобрести зарядку в Telia, Elisa, Klick или Euronics. Сомнительный вариант, но зато ситуация не безвыходная.

В итоге единственный крупный ТЦ, где есть специальный пункт для зарядки телефонов — центр Ülemiste. Можете спокойно ехать туда с разряженной батареей на телефоне, так как вы сможете его зарядить у инфопункта. Специально для этого там есть ящички со шнурами для зарядки внутри, где можно оставить свой телефон и закрыть его на ключ.





Ülemiste keskus



