29.10.2018, 18:50

ФОТО: Сегодня по всей Эстонии в качестве протеста закрылись 55 аптек, оставив больных без лекарств

 (15)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 9 pilti
Suletud apteek Raplas, Rappeli Keskuses Foto: Siim Solman

В понедельник в два часа дня 55 аптек по всей Эстонии закрыли свои двери в качестве протеста. Таким образом они хотели привлечь внимание к законодательству, согласно которому все эти аптеки нужно окончательно закрыть к июню следующего года.

Всего по всей стране к июню нужно закрыть 55 аптек, но самая сложна ситуация в Ида-Вирумаа, где насчитывается 17 подлежащих закрытию аптек. Почти половина аптек в Кохтла-Ярве будет закрыта.

В рамках протеста владельцы аптек просят потребителей понять, что за грядущим закрытием стоят решения Министерства социальных дел и Рийгикогу, и если сегодня аптеки закрылись на полдня раньше, то в следующем году они уже могут закрыться окончательно, если Рийгикогу не решит эту проблему.

Все данные аптеки являются аптеками-филиалами ил аптечными пунктами, которые не имеют отдельную лицензию на деятельность. Они также имеют право продавать лекарства по рецептам, но не изготавливает их, поэтому им не нужно нанимать провизоров. Обычные потребители обычно не могут отличить аптеку от аптечного пункта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Сегодня по всей Эстонии в качестве протеста закрылись 55 аптек, оставив больных без лекарств

29.10.2018
В понедельник в два часа дня 55 аптек по всей Эстонии закрыли свои двери в качестве протеста. Таким образом они хотели привлечь внимание к законодательству, согласно которому все эти аптеки нужно окончательно закрыть к июню следующего года.
Подробнее

ВИДЕО читателя Delfi: Водители, будьте осторожны — с грузовиков на проезжую часть падают куски льда

29.10.2018
Читатель прислал Delfi видео и решил напомнить водителям, что нужно быть осторожным на дороге с грузовиками в это время года — с крыши их прицепов могут слететь большие куски льда на проезжую часть.
Подробнее



ФОТО: Под Нарвой поисковики извлекли из земли обломки сбитого в 1944 году советского самолета. Судьба экипажа пока неизвестна

29.10.2018
В минувшую пятницу члены поисково-краеведческого клуба ”Камерад” при поддержке членов НКО ”Бастион”, ”Память”, а также нарвских чернобыльцев выкопали из земли в окрестностях Нарвы, в районе бывшей железнодорожной станции Аувере, части сбитого штурмовика Ил-2. Останки членов экипажа не обнаружили — летчикам, судя по всему, удалось покинуть самолет до его падения.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002001
145,80 €
87,48 €




ФОТО и ВИДЕО| В Индонезии разбился Boeing 737: погибли 189 человек

29.10.2018
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает ВВС. По данным властей, лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, все они погибли.
Подробнее

ВИДЕО| Советы от известных блогеров: что НЕ надо делать иностранным путешественникам, отправляющимся в Эстонию

29.10.2018
Авторы известного туристического Youtube-канала "Destination Tips" дали несколько советов путешественникам, которые только собираются в Эстонию. Они выделили 10 вещей, которые (по их мнению) в нашей стране делать нельзя. С какими из них вы согласны?
Подробнее