29.10.2018, 18:50

ФОТО: Сегодня по всей Эстонии в качестве протеста закрылись 55 аптек, оставив больных без лекарств

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rus.delfi.ee
EST 20
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Suletud apteek Raplas, Rappeli Keskuses Foto: Siim Solman

В понедельник в два часа дня 55 аптек по всей Эстонии закрыли свои двери в качестве протеста. Таким образом они хотели привлечь внимание к законодательству, согласно которому все эти аптеки нужно окончательно закрыть к июню следующего года.

Всего по всей стране к июню нужно закрыть 55 аптек, но самая сложна ситуация в Ида-Вирумаа, где насчитывается 17 подлежащих закрытию аптек. Почти половина аптек в Кохтла-Ярве будет закрыта.

В рамках протеста владельцы аптек просят потребителей понять, что за грядущим закрытием стоят решения Министерства социальных дел и Рийгикогу, и если сегодня аптеки закрылись на полдня раньше, то в следующем году они уже могут закрыться окончательно, если Рийгикогу не решит эту проблему.

Все данные аптеки являются аптеками-филиалами ил аптечными пунктами, которые не имеют отдельную лицензию на деятельность. Они также имеют право продавать лекарства по рецептам, но не изготавливает их, поэтому им не нужно нанимать провизоров. Обычные потребители обычно не могут отличить аптеку от аптечного пункта.

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