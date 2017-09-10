ФОТО: Самые шикарные пентхаусы Таллинна — где и почем?

Честью и гордостью рынка недвижимости любого большого города являются пентхаусы. Какие они — самые дорогие и представительные пентхаусы Таллинна?
10. Дома Ноблесснера - 449 000 евро (131,3 м2, терраса 35,1 м2 + два балкона - 5,9 и 10,6 м2).
9. Дома на Променаде - 545 070 евро (119 м2, терраса 55,1 м2 + балкон 6,5 м2).
8. Дом Херманна - 639 000 евро (148,3 м2, терраса 123 м2).
7. Суур-Карья, 4-11 - 690 000 евро (279,6 м2, есть терраса).
6. Поорди, 3 - 726 075 евро (218 м2, есть терраса).
5. Лай, 43 - 750 000 евро (201,7 м2, есть терраса).
4. Розени, 10 - 795 000 евро (218,2 м2, есть терраса).
3. Рявала пст, 19 - 960 000 евро (209,6 м2, есть терраса).
2. Суур-Патарей, 2 - 998 000 евро (197,2 м2, терраса 59,4 м2).
1. Meerhof 2.0 - 1 265 000 евро (243,7 м2, балкон 87,6 м2).