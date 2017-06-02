ФОТО: Самые красивые выставленные на продажу бревенчатые дома

Бревенчатые дома привлекают потенциальных покупателей прежде всего своей приближенностью к природе, а также прочностью. Представляем вашему вниманию подборку находящихся сейчас в продаже бревенчатых домов: на любой вкус и цвет.

1. Деревня Арбука, Сааремаа, цена 450 000 евро, 121 м2 2. Деревня Неэме, Йыэляхтме, Харьюмаа, цена 250 000 евро, 118,6 м2

3. Прибрежная зона в Пярну, цена 450 000 евро, 146,6 м2

4. Остров Муху, цена 385 000 евро, 240,3 м2

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ФОТО: Интерес к строящемуся в Ласнамяэ ”самому большому жилому дому Эстонии” превзошел все ожидания 5. Какумяэ, цена 390 000 евро, 336 м2

6. Деревня Хюйри, Сауэ, Харьюмаа, цена 300 000 евро, 148,3 м2 7. Кийли, Харьюмаа, цена 209 000 евро, 157,4 м2

