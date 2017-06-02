02.06.2017, 09:15

ФОТО: Самые красивые выставленные на продажу бревенчатые дома


rus.delfi.ee
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ФОТО: Самые красивые выставленные на продажу бревенчатые дома
Foto: City24.ee

Бревенчатые дома привлекают потенциальных покупателей прежде всего своей приближенностью к природе, а также прочностью. Представляем вашему вниманию подборку находящихся сейчас в продаже бревенчатых домов: на любой вкус и цвет.

1. Деревня Арбука, Сааремаа, цена 450 000 евро, 121 м2

2. Деревня Неэме, Йыэляхтме, Харьюмаа, цена 250 000 евро, 118,6 м2

3. Прибрежная зона в Пярну, цена 450 000 евро, 146,6 м2

4. Остров Муху, цена 385 000 евро, 240,3 м2

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5. Какумяэ, цена 390 000 евро, 336 м2

6. Деревня Хюйри, Сауэ, Харьюмаа, цена 300 000 евро, 148,3 м2

7. Кийли, Харьюмаа, цена 209 000 евро, 157,4 м2

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