27.10.2018, 17:40

ФОТО: Российской IKEA пришлось извиниться и удалить спорную рекламу с собакой, которую женщины сочли сексистским намеком

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NEWSru.com
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Ikea Venemaal Omski lennujaama lähedal.
Ikea Venemaal Omski lennujaama lähedal. Foto: Scanpix, Sputnik

Российский филиал компании IKEA (ИКЕА) извинился за неоднозначный рекламный пост в Facebook, который многие женщины в комментариях сочли сексистским, и удалил его из всех своих соцсетей. Скриншоты сохранились в интернете.

На рекламном фото, опубликованном 16 октября, собака сидит за столом, сервированном тарелкой с блинчиками и креманкой с вареньем. Подпись к картинке содержит рекомендации на случай, "если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки": приготовить блинчики с вареньем, положить на стол "его любимую настольную дорожку", встретить "его с легкой улыбкой" и избегать "оборотов "дорогой, нам надо поговорить".

Многие пользовательницы в комментариях сочли, что таким образом IKEA приравняла женщину к домашнему животному и проявила бытовой сексизм. 26 октября на пост обратили внимание в популярных Telegram-каналах, после чего волна негативных комментариев усилилась, пишет TJ. Некоторые женщины заявили, что перестанут покупать товары в IKEA.

Некоторые пользователи в защиту компании предположили, что обидеться должны мужчины, потому что виноватый пес на фото олицетворяет именно их, и вообще речь может идти о гей-паре. IKEA в комментариях принесла извинения: "Мы ни в коем случае не хотели обидеть кого-либо данным постом, который носит сугубо юмористический характер". Однако это не помогло: от компании потребовали публично извиниться, удалить запись и "больше такую ерунду не постить", цитирует Medialeaks.

Пресс-секретарь IKEA-России Константин Тютрин принес извинения в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Компания IKEA очень серьезно относится к обеспечению равных прав для всех людей. И в этом посте ни в коем случае мы не закладывали негативный смысл. Тем не менее мы осознаём, что данная публикация может восприниматься неоднозначно. Мы приносим свои искренние извинения перед людьми, которых обидел пост. Данный пост был удален из соцсетей", — сказал он. На официальном сайте IKEA отмечается, что компания реализует специальные программы, направленные на защиту прав женщин во всем мире.

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