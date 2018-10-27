ФОТО: Российской IKEA пришлось извиниться и удалить спорную рекламу с собакой, которую женщины сочли сексистским намеком

На рекламном фото, опубликованном 16 октября, собака сидит за столом, сервированном тарелкой с блинчиками и креманкой с вареньем. Подпись к картинке содержит рекомендации на случай, "если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки": приготовить блинчики с вареньем, положить на стол "его любимую настольную дорожку", встретить "его с легкой улыбкой" и избегать "оборотов "дорогой, нам надо поговорить".

Многие пользовательницы в комментариях сочли, что таким образом IKEA приравняла женщину к домашнему животному и проявила бытовой сексизм. 26 октября на пост обратили внимание в популярных Telegram-каналах, после чего волна негативных комментариев усилилась, пишет TJ. Некоторые женщины заявили, что перестанут покупать товары в IKEA.

Вокруг российского филиала IKEA разгорелся скандал из-за поста в Фейсбуке: в нём компания дала рекомендации на случай, «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Теперь её обвиняют в сексизме, извинения не помогли https://t.co/JwqhoRuX4V pic.twitter.com/2yHhkSmdeH — TJ (@tjournal) 27 октября 2018 г.

Некоторые пользователи в защиту компании предположили, что обидеться должны мужчины, потому что виноватый пес на фото олицетворяет именно их, и вообще речь может идти о гей-паре. IKEA в комментариях принесла извинения: "Мы ни в коем случае не хотели обидеть кого-либо данным постом, который носит сугубо юмористический характер". Однако это не помогло: от компании потребовали публично извиниться, удалить запись и "больше такую ерунду не постить", цитирует Medialeaks.