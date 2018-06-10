10.06.2018, 11:44

ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги

 (44)
rus.delfi.ee
EST 13
Galerii: 13 pilti
"Peterburg" sadamas Foto: Taavi Sepp

Власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Об этом сообщил капитан судна Николай Шашков, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам капитана, паром прибыл в эстонский порт Пальяссааре, где должен был пройти ремонт судна. Паром арестовали за долги судовым снабженцам, которые возникли еще в прошлом году во время стоянки в Риге. Капитан отметил, что долг судовладельца иностранной стороне составляет 350 тысяч евро. При этом компания задолжала экипажу из 12 человек более двух миллионов рублей.

”Нам стало известно, что арест на наш паром был наложен еще 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад”, — сказал Шашков в комментарии изданию Sputnik Эстония.

Капитан также добавил, что с 15 июня на вахту должен заступить другой экипаж ”Петербурга”, однако у моряков закончились деньги, поэтому они не могут покинуть территорию Эстонии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: Константин Васильев рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2018 и кому больше всего нужна победа

10.06.2018
9 июня состоялась товарищеская встреча между Эстонией и участником Чемпионата Мира сборной Марокко. Команда Васильева проиграла 1-3. После игры он объяснил, почему тренер выбрал оборонительную тактику 5-4-1 и свою стычку с игроком Марокко Буссуфа. Также рассказал, кому больше всего нужна победа в России этим летом. Смотрите интервью специально для Delfi.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: Высадку американского десанта в Латвии внезапно прервал пожар

10.06.2018
В Латвии на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась, пишет rus.delfi.lv.
Подробнее


Лидеры G7 договорились сообща вводить санкции против России

10.06.2018
Лидеры стран "Большой семерки" (G7), куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, согласовали итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Значительное внимание в документе оказалось уделено противодействию внешней политике Российской Федерации.
Подробнее


ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги

10.06.2018
Власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Об этом сообщил капитан судна Николай Шашков, пишет Федеральное агентство новостей.
Подробнее

В заповеднике Пальяссааре свернули шею шестерым лебедятам

10.06.2018
Вчера вечером Эстонский союз лесных животных сообщил на своей страничке в Facebook печальную новость. В заповеднике Пальяссааре обнаружено шесть убитых человеком лебедят. У птенцов были свернуты шеи.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Тереза Мэй готова ввести новые меры против России

10.06.2018
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран на саммите G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России, передает РИА "Новости".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Средневековый замок в Латвии хотят превратить в футуристическое здание

10.06.2018
Руины средневекового замка в городе Валмиера в Латвии хотят восстановить необычным образом, добавив к каменным развалинам футуристические конструкции из стекла и металла. В здании-франкенштейне будет располагаться исторический музей.
Подробнее