ФОТО: Российский паром ”Петербург” арестован в Эстонии за долги

Власти Эстонии арестовали паром ”Петербург”, принадлежащий российской компании ”Блэксия Ферри и Инвестиции”. Об этом сообщил капитан судна Николай Шашков, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам капитана, паром прибыл в эстонский порт Пальяссааре, где должен был пройти ремонт судна. Паром арестовали за долги судовым снабженцам, которые возникли еще в прошлом году во время стоянки в Риге. Капитан отметил, что долг судовладельца иностранной стороне составляет 350 тысяч евро. При этом компания задолжала экипажу из 12 человек более двух миллионов рублей.

”Нам стало известно, что арест на наш паром был наложен еще 26 апреля, то есть полтора месяца тому назад”, — сказал Шашков в комментарии изданию Sputnik Эстония.

Капитан также добавил, что с 15 июня на вахту должен заступить другой экипаж ”Петербурга”, однако у моряков закончились деньги, поэтому они не могут покинуть территорию Эстонии.