17.02.2019, 13:10

ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу


rus.delfi.ee
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Laitse loss 1. detsember 2005
Laitse loss 1. detsember 2005Foto: Ingmar Muusikus

Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа.

В 2012 и 2014 годах замок ЛАйтсе был выставлен на продажу в Sotheby's Realty по цене 2,5 млн евро.

Теперь же роскошный замок с 15 комнатами продается за 1 900 000 евро.

Площадь исторического здания составляет 1500 м2, а всего участка — 173 000 м2.

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