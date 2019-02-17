17.02.2019, 13:10
ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу
Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа.
Замок Лайтсе в волости Сауэ снова выставлен на продажу. Эту люксовую недвижимость уже давно пытается продать бывший банкир Суло Мулдиа.
В 2012 и 2014 годах замок ЛАйтсе был выставлен на продажу в Sotheby's Realty по цене 2,5 млн евро.
Теперь же роскошный замок с 15 комнатами продается за 1 900 000 евро.
Площадь исторического здания составляет 1500 м2, а всего участка — 173 000 м2.
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