ФОТО: Роскошный замок под Таллинном выставлен на продажу

В 2012 и 2014 годах замок ЛАйтсе был выставлен на продажу в Sotheby's Realty по цене 2,5 млн евро.

Теперь же роскошный замок с 15 комнатами продается за 1 900 000 евро.

Площадь исторического здания составляет 1500 м2, а всего участка — 173 000 м2.