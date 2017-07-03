ФОТО: Ретро-автобусы из Эстонии ударили пробегом по белорусскому небездорожью

У каждого из нас есть свое хобби. У кого-то это коллекционирование марок, а кто-то может себе позволить коллекционировать ретро-автобусы. Именно такое эксцентричное хобби автобусной компании Lux Express позволило жителям Минска увидеть на своих улицах несколько уникальных автобусов из прошлого века.

Lux Express решила отметить 25-летие установления дипломатических отношений между Эстонией и Белоруссией пробегом ретро-автобусов по маршруту Таллинн-Минск с 29 по 1 июня. Помогли организовать его Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике и Министерство транспорта РБ. В прошлом году ретро-пробег соединил Таллинн и Петербург.

Корреспондент Delfi отправился в Минск вместе с целой делегацией журналистов из Эстонии. 30 июня погода не предвещала ничего хорошего: было ветрено, пасмурно и, казалось, еще немного и ливанет дождь, но вскоре облака рассеялись, как дым мотора.

”Мы как перевозчики со своей стороны сделаем все, чтобы не только сегодняшние автобусы, которые очень комфортабельные, современные и уютные, но и исторические автобусы остались в памяти и наших предков, и наших юных поколений”, — обратился к журналистам на русском председатель правления AS Mootor Grupp Хуго Осула, рассказывая о любимой коллекции.

Эти автобусы называют ”Королями дорог”. Они — самые лучшие представители моделей 1950-1980 годов. Изюминка этой уникальной коллекции — ”ЗИС 127”. Это единственный из выпущенных в 1956 году ”ЗИСов 127”, который сохранился и поныне на ходу. Его нашли совершенно случайно, у русских колхозников из Эстонии, которые даже совершили на этом агрегате поездку в Крым.

Также в пробеге участвовали ”Икарус 55”, ”Икарус Люкс”, ”Икарус 255” и новейший автобус Lux Express марки Scania Irizar I8. Они, по задумке организаторов, олицетворяют прошлое, настоящее и будущее автобусного сообщения.

Делегация из Эстонии и Белоруссии на ретро-автобусах проехали по главным улицам Минска (дороги там действительно хорошие, подтверждаем). Реакция у горожан была разная: одни молниеносно хватали телефоны и начинали фотографировать. Другие начинали улыбаться и делиться впечатлениями с попутчиками.

Во время остановок автопробега по Минску заинтересованные прохожие часто подходили к ретро-автобусам, выделявшимся на фоне современных авто. Некоторые минчане фотографировались на их фоне вместе с представительными водителями ретро-автобусов.

1 июля, когда в Таллинне из-за непогоды даже отменили представления Праздника песни и танца, в Минске было солнечное утро, манящее всех поскорее выйти на улицу. Следующим пунктом нашего назначения была выставка автобусов на территории Верхнего города (в Минске, как и в нашей столице, исторически есть Нижний и Верхний город).

