01.06.2018, 10:52

ФОТО: "Равных по качеству и удобству нет во всей Прибалтике". Lux Express представила новые автобусы


rus.delfi.ee
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Lux Expressi bussid Foto: Lux Express

Автобусный парк Lux Express пополнило 15 сделанных по спецзаказу автобусов. По словам владельца компании Хуго Осула, равных им по качеству и удобству нет во всей Прибалтике. Общая сумма инвестиции — 5,5 млн евро.

Автобусы нового поколения Scania Irizar i8 начиная с сегодняшнего дня обслуживают внутренние маршруты в Эстонии, а также международные линии компании.

”Я уверен, что наши новые автобусы превзойдут ожидания самых требовательных пассажиров. Если обычно поездка из пункта А в пункт Б воспринимается как неизбежная потеря времени, то в наших автобусах мы создали все условия, чтобы пассажиры могли провести время с пользой — для отдыха или общения с близкими, а также занимаясь неотложными рабочими делами или просматривая хорошие фильмы, для чего иногда столь сложно найти время", — сказал Осула.

Кроме того, с сегодняшнего дня действует и новый учащенный график движения автобусов Lux Express между Таллинном и Тарту. Автобусы Lux Express будут совершать поездки по маршруту 62 раза в день каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера. ”Новый график повлёк за собой необходимость пополнения автобусного парка. Пассажиры ожидают от общественного транспорта гибкости и возможности выбора, a мы всегда исходили из принципа, что должны соответствовать ожиданиям даже зачастую опережая их — мы не даром называем Lux Express самой качественной услугой шеринга поездок”, — подчеркнул Осула.

Новые автобусы сделаны по специальному заказу Lux Express в Испании. В новых автобусах как на обычных местах, так и на местах в части Lounge имеются уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств, достаточно места для ног и т.д. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. В автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками. Во всех автобусах есть беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет. Длина автобусов — 15 метров, ширина — 2,55 метров и высота около 4 метров.

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