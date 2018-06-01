ФОТО: "Равных по качеству и удобству нет во всей Прибалтике". Lux Express представила новые автобусы

Кроме того, с сегодняшнего дня действует и новый учащенный график движения автобусов Lux Express между Таллинном и Тарту. Автобусы Lux Express будут совершать поездки по маршруту 62 раза в день каждые полчаса с раннего утра до позднего вечера. ”Новый график повлёк за собой необходимость пополнения автобусного парка. Пассажиры ожидают от общественного транспорта гибкости и возможности выбора, a мы всегда исходили из принципа, что должны соответствовать ожиданиям даже зачастую опережая их — мы не даром называем Lux Express самой качественной услугой шеринга поездок”, — подчеркнул Осула.

Новые автобусы сделаны по специальному заказу Lux Express в Испании. В новых автобусах как на обычных местах, так и на местах в части Lounge имеются уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств, достаточно места для ног и т.д. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. В автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками. Во всех автобусах есть беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет. Длина автобусов — 15 метров, ширина — 2,55 метров и высота около 4 метров.