ФОТО: Расширение Lasnamäe Prisma. Есть ли повод для беспокойства?

В конце мая сеть Prisma сообщила о начале работ по расширению своего магазина по адресу Мустакиви теэ, 17 в столичном районе Ласнамяэ, однако когда строительство началось и стало ясно, что делается это за счет боковой парковки, общественность всколыхнулась. Куда ставить машины? Что будет с цирком и луна-парком? Где будут проходить ярмарки?

„Расширение происходит частично за счет парковки, — подтвердил руководитель отдела недвижимости Prisma Peremarket Рауно Маросов. — Строительством занимается владелец Lasnamäe Prisma фирма Capfield OÜ”.

По словам Маросова, причин для волнения нет, так как парковочных мест возле торгового центра много, и никаких проблем возникнуть не должно. ”Находящаяся сейчас перед магазином парковка полностью покрывает необходимость в парковке Lasnamäe Prisma. Наиболее частые посетители этого торгового центра, вероятно, знают, что нехватки мест для парковки у Lasnamäe Prisma не наблюдается”, — сказал он.

По поводу различного рода мероприятий, так полюбившихся жителям и гостям района, по заверению Маросова, также переживать не стоит. ”Поскольку парковка у Prsima очень большая, и, кроме того, имеются парковочные места возле находящегося рядом с центром магазина Motonet, мы планируем продолжить сотрудничество с поставщиками интересных мероприятий и после окончания расширения”, — заверил представитель сети.



Тем не менее, некоторые неудобства в связи с расширением центра все-таки наблюдаются. Так, на прошлой неделе Delfi писал о демотнаже находящихся возле магазина банкоматов SEB, Swedbank и Nordea. Кроме того, следует считаться с закрытием привычного для многих въезда/входа со стороны Mustakivi Auto и необходимостью выбирать другой путь.

Напомним, что в своем пресс-релизе Prisma сообщила, что в результате работ к весне следующего года изменится внешний вид магазина, а его площадь вырастет на 5600 квадратных метров. Цель строительных работ заключается в том, чтобы увеличить ассортимент товаров и услуг и сделать торговый центр более удобным и интересным для клиентов. На протяжении всего времени строительных работ магазин будет работать в обычном режиме.

В новом торговом центре помимо расширенного продуктового магазина будут также располагаться магазин, специализирующийся на пищевых добавках, и спорт-клуб Lemon Sports Centre. Кроме того, на площади в 1350 квадратных метров будет действовать предоставляющее услуги домашним животным предприятие PetCity.