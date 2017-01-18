ФОТО: Работы по сносу старого строения возле центра Foorum идут полным ходом

Работы по сносу старого строения возле бизнес-центра Foorum на Нарвском шоссе в центра Таллнна идут полным ходом. Однако, ведутся они так близко к прохожим, что последним приходится быть предельно внимательными.