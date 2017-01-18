Строительство продлится до 2018 года: между другими новыми зданиями будет возведен многоэтажный современный бизнес-центр. Работы осуществляет Nordlin Ehitus по заказу NG Eesti AS.
ФОТО: Работы по сносу старого строения возле центра Foorum идут полным ходом
Foto: Andres Putting
Работы по сносу старого строения возле бизнес-центра Foorum на Нарвском шоссе в центра Таллнна идут полным ходом. Однако, ведутся они так близко к прохожим, что последним приходится быть предельно внимательными.
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