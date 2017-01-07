”В эстонском банковском секторе сегодня отсутствуют коллективные договора. Речь идет об открытом и конкурентоспособном секторе, который постоянно меняется. Зарплаты работников сектора всегда находились среди самых высоких на рынке. Условия работы, оплата и бонусы в Nordea этому соответствуют”, — написал в пятницу руководитель Nordea Герд Мюллер своим коллегам.


По его словам, банк не может пойти навстречу таким требованиям, как двукратная оплата переработки или выплата зарплаты за 36 месяцев при сокращении доверенных лиц, а также многим другим. Наряду с этим переговоры были прекращены в связи с тем, что банк предпочел бы продолжить их после объединения DnB и Nordea.

19 декабря доверенные лица Nordea Eesti передали находящемуся в Стокгольме высшему руководству петицию, подписанную 70% работников эстонского филиала фирмы. Подписавшиеся обвиняют банк в нарушении закона, сокрытии от профсоюза важной информации, вмешательстве во внутренние дела профсоюза, а также в игнорировании интересов работников и не привлечении их к принятию касающихся их будущего решений.

rus.delfi.ee
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