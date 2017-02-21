ФОТО: Пьяные молодые люди разозлились на отказавшуюся продавать им алкоголь продавщицу

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены молодые люди, получившие от продавца отказ продать им горячительные напитки, что сподвигло их на очень некрасивый поступок.

По словам специалиста по связям с общественности Rimi Катрин Балтс, данный случай произошел на прошлой неделе в Nurmenuku Rimi.

”Продавец отказалась продавать молодым людям с признаками алкогольного опьянения алкоголь, в результате чего один из них разозлился и бросил в нее булочкой. Это крайне прискорбный случай”, — сказала Балтс и добавила, что Rimi испытывает гордость за свою сотрудницу, которая в критической ситуации сохранила спокойствие и смогла умело разрешить конфликт.

”Тем не менее, этот случай еще раз иллюстрирует, насколько важно в профессии продавца чувство ответственности и насколько необходимо, чтобы продавцы всех магазинов — не только Rimi — отказывались продавать алкоголь пьяным клиентам. Если бы отказ от продажи алкоголя нетрезвому клиенту стал бы для Эстонии нормой, то это существенно облегчило бы жизнь нашим работникам”, — отметила она.