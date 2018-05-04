ФОТО: Прощай, Эстония? Легендарный бизнесмен Александр Кофкин продает свою недвижимость

На портале kinnisvara24.ee опубликовано объявление о продаже за 6 млн евро здания по адресу Пикк,29/Лай, 24 в центре Таллинне, где расположились отель Meriton Old Town Garden Hotell, кафе Mademoiselle и ресторан Trofe.

Кроме того, несколько месяцев назад на продажу была вставлена другая принадлежащая Кофкину недвижимость в Виймси, на которой помимо прочего расположен отель Villa Mary. Ее стоимость 1,95 млн евро.





Александр Кофкин имеет гражданство Швейцарии, откуда и ведет свой бизнес. Кофкин известен, прежде всего, как бизнесмен, занимающийся гостиничным бизнесом, и близкий друг Эдгара Сависаара. В судебной саге Сависаара он фигурирует как в качестве свидетеля, так и в качестве подозреваемого.