ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб

Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.

Поскольку на подстанции произошло возгорание, на место прибыли и пожарные, а также полиция. Выяснилось, что причиной неполадок стал кот, который пробрался в сооружение. К сожалению, в ходе инцидента животное погибло. Авария затронула 574 домохозяйств в районе Кассисаба. Elektrilevi обещает исправить ситуацию в течение двух часов.