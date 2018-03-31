31.03.2018, 12:33

ФОТО: Пробравшийся на подстанцию кот оставил без электричества сотни столичных домохозяйств и погиб

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня в первой половине дня в связи с неполадками на подстанции на улице Висмари в Таллинне без электричества осталось около 600 домохозяйств.

Поскольку на подстанции произошло возгорание, на место прибыли и пожарные, а также полиция.

Выяснилось, что причиной неполадок стал кот, который пробрался в сооружение. К сожалению, в ходе инцидента животное погибло.

Авария затронула 574 домохозяйств в районе Кассисаба.

Elektrilevi обещает исправить ситуацию в течение двух часов.

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