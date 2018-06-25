ФОТО: Приятного аппетита! Шоколадка Kalev кишела червяками

Клиент приобрел в магазине шоколадку Kalev, а, когда открыл, то обнаружил в ней червяков. При этом срок годности продукта был в норме.

"Мы крайне сожалеем о том, что клиент попал в такую неприятную ситуацию. Речь идет об ореховых червях, которые водятся в природном сырье: орехах, изюме и муке”, — сказала руководитель по качеству Orkla Eesti, владеющей фабрикой Kalev, Эвелин Калда и добавила, что, к сожалению, такие черви имеют свойство размножаться на любом этапе цепи поставок: как на складе и в магазине, так и уже дома у клиента.

"Использование натурального сырья — это вызов для всей кондитерской промышленности. Клиенты Kalev ценят то, что мы используем натуральное сырье и избегаем всего искусственного, поэтому послаблений мы в этом вопросе не делаем. У нас очень сильный контроль качества и мы со всей серьезностью относимся к каждой проблеме. И этот случай не исключение. Например, мы храним на складе экземпляры из всех партий, чтобы при необходимости провести проверку качества задним числом”. По словам Калда, они произвели проверку данной партии и не выявили в параметрах качества никаких отклонений.