ФОТО: Приобретенный в Selver хлеб шокировал клиента красными пятнами

31 марта читатель приобрел в Veeriku Selver в Тарту ржаной хлеб производства Eesti Leivatööstus, в котором по приходу домой обнаружил странные красные пятна.

”Не могу понять, что с этим хлебом, но есть его, вероятно, не решусь”, — написал он.

Представитель Eesti Leivatööstus через Selver принес клиенту извинения и пояснил, что речь идет о промежуточном варианте: ”Это означает, что вы получили смесь ржаного хлеба Pärnu и эко-хлеба со свеклой”.

”При производстве различных видов хлеба, если процессы осуществляются один за другим, какая-то часть продукта представляет собой т. н. промежуточный хлеб, то есть брак, когда один сорт хлеба смешивается с другим. Мы всегда изымаем определенное количество такого брака, но на этот раз, вероятно, объемы переходного хлеба превысили обычные”, — пояснил он и добавил, что во избежание повторения ситуации производственный процесс был пересмотрен.