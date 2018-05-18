18.05.2018, 19:51

ФОТО: Приехавшие в ночью в Sikupilli Prisma клиенты получили штраф за парковку. Почему?

 (24)
rus.delfi.ee
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ФОТО: Приехавшие в ночью в Sikupilli Prisma клиенты получили штраф за парковку. Почему?
Foto: Lugeja foto

Клиенты Prisma, решившие посетить круглосуточно работающий магазин ночью, сомневаются в законности штрафов, но AS Ühisteenused непреклонны и уверены в своей правоте.

В социальных сетях горячо обсуждается инцидент, когда ночью 16 мая сотрудник AS Ühisteenused оставил штрафы многим припаркованным у торгового центра Sikupilli машинам. Среди них были и машины клиентов работающего 24 часа магазина Prisma.

Многие получившие штраф сомневаются в его законности, но по словам некоторых пользователей соцсетей, они сами виноваты, так как должны были вна время парковки поставить часы, как предусматривают правила.

Руководитель службы контроля парковки AS Ühisteenuste Ганем Хассон объясняет, на каком основании можно парковаться у торгово центра Sikupilli. Парковку можно использовать круглосуточно, но есть ограничения:

С 07:30 до 00:00 можно парковаться на 3 часа, используя часы;
С 00:00 до 07:30 можно парковаться на 1 час, используя часы;

Также не стоит забывать, что и ночью машина должна быть припаркована корректно: согласно маркировке на парковке и на разрешенной зоне.

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