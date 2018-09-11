ФОТО: Причины пожара в квартале Вольта останутся тайной. Цены на квартиры не снизили, от купленной квартиры никто не отказался

Первая выплата со стоны страхового общества также сделана. "Мы ждем от страховщика возмещения остального ущерба. Масштаб ущерба мы на сегодняшний день не обнародуем. Поскольку ущерб еще не возмещен страховщиком в полном объеме, мы сейчас финансируем восстановление и строительство из собственных средств и в сотрудничестве с партнерами по финансированию. Кредит в Versobank мы рефинансировали в LHV", — сказал Макко.
По его словам, интерес клиентов к кварталу вольта не снизился. "В течение последнего месяца мы заключили множество новых сделок по продаже в общей сложности приблизительно на миллион евро. Цены на квартиры мы не снижали, и ни один из прежних клиентов не отказался от купленной квартиры. Мы не видим для этого причины", — сказал он. "Мы обеспечим качественное и выполненное в срок строительство. Самые важные факторы стоимости недвижимости — это местонахождение, планировки квартир и общие свойства здания, и они не отличаются от изначально запланированных при подготовке проекта и действующих норм качества", — добавил Макко.
Передача квартир покупателям начнется в соответствии с заключенными с клиентами договорами в конце текущего года.
7 июня открытым пламенем горела фешенебельная новостройка Endover в квартале Вольта. А именно здание по адресу Теэстузе 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро.
Здание строили на привлеченные на краудфандинговой платформе Crowdestate от более тысячи инвесторов 1,1 млн евро.