ФОТО: Причины пожара в квартале Вольта останутся тайной. Цены на квартиры не снизили, от купленной квартиры никто не отказался

"Относительно причин пожара к настоящему моменту эксперты ясно и однозначно высказались, что несмотря на усилия, причина пожара в данном случае, к сожалению, останется неустановленной", — сказал Макко. Он заверил, что сделано все возможное, чтобы узнать причину возникновения пожара, но, к сожалению, точную причину пожара экспертиза не установит.

"В день пожара был чрезвычайно сильный ветер, что видно и на фотографиях пожара в СМИ. Он стал причиной очень быстрого распространения огня на крыше здания, что в свою очередь затруднило выяснение причин пожара", — пояснил он.

С начала августа в полном объеме идут восстановительные и строительные работы. В здании снесены все поврежденные при пожаре части до каменных стен и потолочных панелей. "Снесены все гипсовые стены и настилы и заменены все коммуникации. Наша цель — обеспечить покупателям соответствующее всем требованиям к качеству здание, и компромиссов в качестве мы не делаем", — сказал Макко.

Таким образом, восстановление идет по плану, и передача новых готовых квартир клиентам начнется уже в конце текущего года.