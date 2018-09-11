11.09.2018, 19:55

ФОТО: Причины пожара в квартале Вольта останутся тайной. Цены на квартиры не снизили, от купленной квартиры никто не отказался

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Реэт Пяргма
 
Редактор: Вера Степанова
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Volta Loftid seisuga 08.08.2018 Foto: Endover

Причины вспыхнувшего 7 июня пожара в многоквартирном доме в квартале Вольта эксперты установить не смогли. По словам члена правления Endover Оливера Макко, интерес людей к квартирам не снизился. Странным образом в течение последнего месяца новых сделок по продаже заключено аж приблизительно на миллион евро.

"Относительно причин пожара к настоящему моменту эксперты ясно и однозначно высказались, что несмотря на усилия, причина пожара в данном случае, к сожалению, останется неустановленной", — сказал Макко. Он заверил, что сделано все возможное, чтобы узнать причину возникновения пожара, но, к сожалению, точную причину пожара экспертиза не установит.

"В день пожара был чрезвычайно сильный ветер, что видно и на фотографиях пожара в СМИ. Он стал причиной очень быстрого распространения огня на крыше здания, что в свою очередь затруднило выяснение причин пожара", — пояснил он.

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С начала августа в полном объеме идут восстановительные и строительные работы. В здании снесены все поврежденные при пожаре части до каменных стен и потолочных панелей. "Снесены все гипсовые стены и настилы и заменены все коммуникации. Наша цель — обеспечить покупателям соответствующее всем требованиям к качеству здание, и компромиссов в качестве мы не делаем", — сказал Макко.

Таким образом, восстановление идет по плану, и передача новых готовых квартир клиентам начнется уже в конце текущего года.

Первая выплата со стоны страхового общества также сделана. "Мы ждем от страховщика возмещения остального ущерба. Масштаб ущерба мы на сегодняшний день не обнародуем. Поскольку ущерб еще не возмещен страховщиком в полном объеме, мы сейчас финансируем восстановление и строительство из собственных средств и в сотрудничестве с партнерами по финансированию. Кредит в Versobank мы рефинансировали в LHV", — сказал Макко.

По его словам, интерес клиентов к кварталу вольта не снизился. "В течение последнего месяца мы заключили множество новых сделок по продаже в общей сложности приблизительно на миллион евро. Цены на квартиры мы не снижали, и ни один из прежних клиентов не отказался от купленной квартиры. Мы не видим для этого причины", — сказал он. "Мы обеспечим качественное и выполненное в срок строительство. Самые важные факторы стоимости недвижимости — это местонахождение, планировки квартир и общие свойства здания, и они не отличаются от изначально запланированных при подготовке проекта и действующих норм качества", — добавил Макко.

Передача квартир покупателям начнется в соответствии с заключенными с клиентами договорами в конце текущего года.

7 июня открытым пламенем горела фешенебельная новостройка Endover в квартале Вольта. А именно здание по адресу Теэстузе 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро.

Здание строили на привлеченные на краудфандинговой платформе Crowdestate от более тысячи инвесторов 1,1 млн евро.

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