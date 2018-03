ФОТО: Предпринимателями года стали основатели Taxify братья Виллиг

Вчера вечером, в Котле культуры, на гала-церемонии были объявлены победители конкурса "Предприниматель года 2018 EY в Эстонии", которыми стали основатели компании Taxify Мартин и Маркус Виллиг. Премию за дело всей жизни получил меценат и предприниматель Энн Кунила, значится в пресс-релизе.

По словам партнера EY Ранно Тингаса, все попавшие в финал предприниматели успешные в своей области, выдающиеся и достойные признания люди. ”Жюри выбрало братьев Виллиг из-за их бросающихся в глаза предпринимательских качеств, а также благодаря росту компании, который позволяет завоевывать новые рынки. Глядя на деятельность Taxify со стороны, можно предположить, что мы имеем дело только с первым этапом международной истории успеха”, — сказал Тингас. Компания Маркуса и Мартина Виллиг Taxify — это эстонская технологическая компания, основанная в 2013 году, которая занимается развитием транспортной платформы по всему миру.

Получивший премию за дело всей жизни Энн Кунила является одним из крупнейших владельцев NG Investeeringud, компании, основанной на частном капитале, которая занимается инвестициями и владеет предприятиями. Многим Кунила известен также как коллекционер произведений искусства, который любит заниматься искусством Эстонии ”золотого века”, а также демонстрировать его как на родине, так и за пределами Эстонии.

”Как лауреата премии за дело всей жизни, Кунила характеризует желание привнести вклад как обществу, так и стране. Такие предприниматели указывают на зрелость общества и на то, что важны не сегодняшние решения, а завтрашние возможности”, — сказал Тингас.

В состав жюри конкурса "Предприниматель года 2018 EY в Эстонии" входили: Ааво Кокк (Catella Corporate Finance OÜ), Кайди Руусалепп (Funderbeam OÜ), Марика Приске (Sotsiaalministeerium), Меэлис Атонен (Tavid AS), Реэт Рооз (Inspired Universal McCann OÜ), Вильяр Аракас (EFTEN Capital AS), а также лауреаты конкурса "Предприниматель года 2017 EY Eesti" Арно Кютт и Пеэп Кулд (Cleveron AS / ON24 AS).

В июне 2018 года Мартин и Маркус Виллинг поедут в Монако, чтобы представлять Эстонию на бизнес-форуме "Предприниматель года 2018 EY". "Предприниматель года EY", или EY Entrepreneur Of The Year, является одним из самых престижных в мире конкурсов для предпринимателей, и этим титулом награждаются предприниматели в 60 странах.

Партнерами конкурса "Предприниматель года EY в Эстонии" являются Lexus, LHV, Creditinfo и Eesti Meedia.

Ernst & Young Baltic AS является ведущей аудиторско-консалтинговой компанией в странах Балтии. В представительстве EY в Эстонии работает 110 человек. На международном уровне EY является одной из ведущих фирм в области бизнес-консалтинга, консультирования сделок, услуг в сфере аудита и налогов.

Предприниматели года EY в Эстонии 2008-2017:

Арно Кютт и Пеэп Кулд, Cleveron AS / ON24 AS (2017)

Евгений Кабанов, ZeroTurnaround (2015)

Юри Райдла, Advokaadibüroo Raidla Ellex (2014)

Пеэтер Ребане и Прийт Ребане, BDG Holdings OÜ (2013)

Рут Олтьер, Chemi-Pharm AS (2012)

Прийт Аламяэ и Таави Котка, Nortal AS (2011)

Петер Хунт, Wendre AS (2010)

Индрек Сепп, Pristis AS (2009)

Яан Пуусааг, Krimelte OÜ (2008)

Лауреаты премии EY за дело всей жизни 2010-2017:

Мати Ветевоол, M.V.Wool (2017)

Тийт Вяхи, Sillamäe Sadam (2015)

Энн Мери, OÜ Merinvest (2014)

Мадис Хабакукк, Estonian Business School (2013)

Эндель Палла, AS Harju Elekter (2012)

Рауль-Роман Таваст, Roman Tavast OÜ (2011)