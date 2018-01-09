09.01.2018, 13:19

ФОТО: Последствия повышения акцизов: цены на заправках превысили 1,3 евро

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Последствия повышения акцизов: цены на заправках превысили 1,3 евро
Rauno Volmar

1 января вырос акциз на бензин, а сегодня это нашло отражение и в ценниках автозаправок, где стоимость литра бензина превысила 1,3 евро.

”Эти шесть центов, которые несет с собой поднятие акцизов, на сегодняшний момент неизбежны”, — сказал Delfi руководитель службы маркетинга и коммуникации Neste Ристо Сюллусте и добавил, что в зависимости от заправки цены могут варьироваться. ”Видимая потребителя цена устанавливается исходя из конкретной зоны, в которой находится заправка. Цена связана и зависит от конкуренции”, — сказал он.

Сейчас на автозаправке Neste на углу Пыхья пст и Соо в Таллинне литр 98 бензина стоит 1,369 евро, литр 95 — 1,319 евро. По той же цене продают топливо находящиеся неподалеку Circle K и Olerex.

Rauno Volmar
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