ФОТО: Последствия повышения акцизов: цены на заправках превысили 1,3 евро

1 января вырос акциз на бензин, а сегодня это нашло отражение и в ценниках автозаправок, где стоимость литра бензина превысила 1,3 евро.

”Эти шесть центов, которые несет с собой поднятие акцизов, на сегодняшний момент неизбежны”, — сказал Delfi руководитель службы маркетинга и коммуникации Neste Ристо Сюллусте и добавил, что в зависимости от заправки цены могут варьироваться. ”Видимая потребителя цена устанавливается исходя из конкретной зоны, в которой находится заправка. Цена связана и зависит от конкуренции”, — сказал он.

Сейчас на автозаправке Neste на углу Пыхья пст и Соо в Таллинне литр 98 бензина стоит 1,369 евро, литр 95 — 1,319 евро. По той же цене продают топливо находящиеся неподалеку Circle K и Olerex.