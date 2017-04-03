03.04.2017, 11:51

ФОТО: Последний из четырех паромов TS Laevad прибыл в Таллинн

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Последний из четырех паромов TS Laevad прибыл в Таллинн
Foto: Taavi Sepp

В понедельник утром в Таллинн прибыл паром Piret, который будет стоять в порту Ванасадам рядос паромом Tiiu, прибывшим в воскресенье.

Построенный на польском судостроительном заводе паром Piret вмещает 700 пассажиров и 150 легковых автомобилей.

Piret будет начнет рейсы на линии Виртсу-Куйвасту, согласно планам, со второй половины апреля.

Это последний из четырех эстонских паромов, которые TS Laevad заказали в Польше и Турции.

Построенный в Турции паром Tiiu покинул судостроительный завод Sefine 11 марта и в воскресенье днем прибыл в Таллинн. Этот паром также вмещает 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.

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