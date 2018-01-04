04.01.2018, 13:30

ФОТО: После праздников в Selver невозможно было купить даже хлеба

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rus.delfi.ee
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ФОТО: После праздников в Selver невозможно было купить даже хлеба
Tühjad letid SelverisLugeja foto

Читатель Delfi прислал в редакцию сделанную вчера в магазине Selver в Виймси фотографию, на которой видно, что как минимум прилавки в хлебобулочном отделе пусты.

По словам читателя, шаром покати было и в отделе овощей. ”Понятно, что только что были праздники, но хотя бы один вид хлеба мог бы быть в продаже”, — написал он.

По словам представителя маркетингового отдела Selver Юрга Самеля, причина кроется в том, что товара было продано больше, чем предполагалось. ”Действительно неприятная история, но причина здесь только одна: магазин Виймси при заказе товара на постпраздничный период проявил излишнюю осторожность, в то время как продажи оказались на удивление хорошими”, — сказал он и пообещал вынести из этого уроки и исправиться.

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