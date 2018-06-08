08.06.2018, 12:31

ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

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Танель Саарманн
Танель Саарманн
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Volta loftid peale põlengut Foto: Ilmar Saabas

Вчера горела открытым пламенем новостройка Endover в квартале Вольта. А именно, здание на Теэстузе, 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро. Всю историю делает интересной то, что речь идет о построенном с помощью краудфандинга здании. Более тысячи инвесторов от частных лиц до более крупных фирм дали Endover около 1,1 млн евро на краудфандинговой платформе Crowdestate. Что будет с инвестициями?

Лидер и основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд сказал Ärileht, что активной фазы сбора больше нет. Капитал собрали в прошлом году. Второй раунд остановился приблизительно на 328 000 евро, хотя максимально застройщик хотел 500 000 евро. Но за 3-4 дня больше денег не дали.

Месседж Линнупыльда инвесторам простой — деньги они не потеряют. "Это (пожар — прим. ред.) не означает буквально ничего. Насколько я знаю, пожар начался из-за кровельных работ и поскольку ее и устанавливают открытым огнем, то именно на такие случаи и делают страховку. Сам я считаю, что в течение пары недель все выяснится и страховка покроет возникший ущерб", — оптимистично настроен Линнупыльд. Он не беспокоится и потому, что для инвесторов проект в любом случае продлится еще год. Тогда наступит срок, когда инвесторы должны получить обратно инвестицию вместе с процентами.

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Линнупыльд еще говорит, что, разумеется, речь идет о неприятном событии, особенно для тех, кто летом надеялся уже въехать в дом. Строительство действительно было в заключительной стадии. Инвесторы же должны оставаться спокойными.

На вопрос, в каком порядке инвесторы получат свои деньги, руководитель краудфандинговой платформы сказал, что сперва получит свои деньги банк и во вторую очередь "краудфандеры". В случае этого конкретного проекта, насколько он помнит, должна была быть продана половина квартир, чтобы обе стороны получили свои деньги вместе с процентами. Площадей уже продано выше этой отметки.

"Повреждения от воды и огня и потеря времени хуже всего. Там придется убрать какие-то стены, где-то положить новый паркет, местами заново покрасить. Это не является чем-то, что на сегодняшний день невозможно сделать", — сказал Линнупыльд.

Он еще раз подчеркивает, что речь идет о страховом несчастном случае и инвесторы не должны беспокоиться.

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