ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

Вчера горела открытым пламенем новостройка Endover в квартале Вольта. А именно, здание на Теэстузе, 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро. Всю историю делает интересной то, что речь идет о построенном с помощью краудфандинга здании. Более тысячи инвесторов от частных лиц до более крупных фирм дали Endover около 1,1 млн евро на краудфандинговой платформе Crowdestate. Что будет с инвестициями?
Лидер и основатель Crowdestate Лойт Линнупыльд сказал Ärileht, что активной фазы сбора больше нет. Капитал собрали в прошлом году. Второй раунд остановился приблизительно на 328 000 евро, хотя максимально застройщик хотел 500 000 евро. Но за 3-4 дня больше денег не дали.
Месседж Линнупыльда инвесторам простой — деньги они не потеряют. "Это (пожар — прим. ред.) не означает буквально ничего. Насколько я знаю, пожар начался из-за кровельных работ и поскольку ее и устанавливают открытым огнем, то именно на такие случаи и делают страховку. Сам я считаю, что в течение пары недель все выяснится и страховка покроет возникший ущерб", — оптимистично настроен Линнупыльд. Он не беспокоится и потому, что для инвесторов проект в любом случае продлится еще год. Тогда наступит срок, когда инвесторы должны получить обратно инвестицию вместе с процентами.