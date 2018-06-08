ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

Линнупыльд еще говорит, что, разумеется, речь идет о неприятном событии, особенно для тех, кто летом надеялся уже въехать в дом. Строительство действительно было в заключительной стадии. Инвесторы же должны оставаться спокойными.

На вопрос, в каком порядке инвесторы получат свои деньги, руководитель краудфандинговой платформы сказал, что сперва получит свои деньги банк и во вторую очередь "краудфандеры". В случае этого конкретного проекта, насколько он помнит, должна была быть продана половина квартир, чтобы обе стороны получили свои деньги вместе с процентами. Площадей уже продано выше этой отметки.

"Повреждения от воды и огня и потеря времени хуже всего. Там придется убрать какие-то стены, где-то положить новый паркет, местами заново покрасить. Это не является чем-то, что на сегодняшний день невозможно сделать", — сказал Линнупыльд.

Он еще раз подчеркивает, что речь идет о страховом несчастном случае и инвесторы не должны беспокоиться.