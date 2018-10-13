ФОТО: Пол ведущей к терминалу общественного транспорта галереи Таллиннского аэропорта разваливается

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс пояснила, что работы по строительству галереи производила фирма Merko & KMG по заказу Tallinna Linnatranspordi AS. ”На работы действует гарантия и мы долгое время пытались вместе со строителем решить эту проблему”, — сказала она и добавила, что в результате проведенных экспертиз стало ясно, что пол необходимо утеплить снизу, а затем положить новое покрытие.

По ее словам, это будет сделано к концу ноября.