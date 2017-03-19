19.03.2017, 15:10

ФОТО: Покупатель обнаружил на одежде в H&M отвратительный сюрприз

 (4)
rus.delfi.ee
EST
H&M riietelt leitud putukad
H&M riietelt leitud putukadFoto: Lugeja foto

В Delfi Kasulik прислал сообщение читатель, который нашел в расположенном в торговом центре Ülemiste магазине H&M копошащихся в одежде упитанных насекомых экзотического вида.

"Какие-то диковинные существа были на одежде, — прокомментировал читатель, по словам которого, фотографии сделаны в H&M в Ülemiste. "Очевидно, приехали вместе с одеждой из Бангладеша. Было вполне живое и добрых три-четыре сантиметра длиной", — добавил он.

H&M riietelt leitud putukad Foto: Lugeja foto


H&M riietelt leitud putukad Foto: Lugeja foto
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии