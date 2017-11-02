ФОТО: Подъездная дорога к суперминистерству уже разваливается

Подъездная дорога к суперминистерству со стороны улицы Вяйке-Амеэрика перекрыта, выясняется из присланных читателем фотографий. По объяснению RKAS, меняют дорожное покрытие, поскольку прежняя брусчатка не выдержала нагрузки.

"На въездах на крышу парковочного дома как со стороны Суур-Амеэрика, так и со стороны Вяйке-Амеэрика планируется из-за большой нагрузки заменить брусчатку монолитной бетонной плитой. В первую очередь осуществят ремонт въезда со стороны Вяйке-Амеэрика, который планируют закончить в середине ноября. Затем закроют на ремонт въезд со стороны Суур-Амеэрика. Ремонтные работы осуществляет и оплачивает застройщик OÜ 2Torni", — сказала пресс-секретарь RKAS Марианна Сынаялг.