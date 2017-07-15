ФОТО: Подборка самых уютных и перспективных домов, выставленных на продажу в Ляэнемаа

Kollaaž. Fotod City24 veeb

Портал Delfi Moodnekodu сделал подборку чудесных домов, расположенных в Ляэнеском уезде и выставленных на продажу. Многие из них расположены на берегу моря. А ведь протяженность побережья Ляэнемаа — 415 км.