15.07.2017, 22:00

ФОТО: Подборка самых уютных и перспективных домов, выставленных на продажу в Ляэнемаа

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Подборка самых уютных и перспективных домов, выставленных на продажу в Ляэнемаа
Kollaaž. Fotod City24 veeb

Портал Delfi Moodnekodu сделал подборку чудесных домов, расположенных в Ляэнеском уезде и выставленных на продажу. Многие из них расположены на берегу моря. А ведь протяженность побережья Ляэнемаа — 415 км.

1. Дом на берегу озера Вёэла. Стоимость 426 000 евро.

Все, что нужно для летнего дома: берег, поле, лес, огромный двор.

Еще фото — здесь.

2. Уникальный комплекс в Тууди 1919 года постройки. Цена — 195 000 евро.

Комплекс отмечен как объект культурного наследия. Жилой дом построен в 1925 году, в нем сохранились многие старинные предметы обстановки. Баня (93 m²) — капитально отреновирована, на втором этаже — спальни для гостей.

Больше информации — здесь.

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3. Симпатичный отремонтированный жилой дом. Цена 119 900 евро.

Больше информации — здесь.

4. Уютный дом с видом на море. Цена 148 000 евро.

Больше информации — здесь.

5. Красивый хутор на берегу моря в Матсалуском национальном парке. Цена 110 000 евро.

Больше информации — здесь.

6. Приватный дом в лесу у моря. Цена — 198 000 евро.

Больше информации — здесь.

7. Дом в исторической рыбацкой деревне в Матсалуском национальном парке. Цена — 260 000 евро.

Больше информации — здесь.

8. Дом в Старом городе Хаапсалу на берегу моря. Цена 220 00 евро.

Больше информации — здесь.

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