ФОТО: Под желтым ценником покупатель Prisma обнаружил более низкую постоянную цену

По словам клиента Prisma, поднимая желтые ценники, можно обнаружить разные интересные вещи, сообщает Kasulik.

Связавшийся с редакцией, читатель рассказал, что дело было в магазине Prisma, расположенном в торговом центре Rocca al Mare, где в качестве льготной цены ароматических свечей было указано ”6,59 евро”. Но он решил посмотреть, что находится за желтым ценником. Оказалось, что обычная цена меньше цены со скидкой на 10 центов.

”Так понижают цены в Prisma”, — сказал читатель с иронией.

По словам руководителя отдела закупок Prisma Peremarketi Тыниса Томингасе, все дело в том, что новую постоянную цену случайно напечатали на желтом листке.

”Приносим извинения за возникшую путаницу. К данной ситуации привела ошибка, когда новую постоянную цену напечатали на бумаге кампании скидок, — пояснил он. — Еще раз напомним работникам инструкции, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Благодарны за то, что обратили наше внимание на ошибку, которую мы исправим тут же”.