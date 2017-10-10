ФОТО: Почти 100 евро за килограмм! Клиента испугала цена моркови в Selver

Delfi Kasulik написал обеспокоенный читатель, который чуть было не купил в Selver жутко дорогую морковь. Selver объясняет, что клиент нечаянно нажал не ту клавишу на весах.

К счастью, читатель сам заметил разницу в цене, и ему не пришлось так много платить за морковь. Но большая разница в цене заставила клиента задуматься: что, если весы ошибаются и с меньшими ценами? "Человек не заметит и оплатит счет в кассе", — сказал он.

Специалист по коммуникациям Selver Карл-Виллиам Вазерик объясняет, что на самом деле это была ошибка клиента, а не магазина. "Клиент нажал для взвешивания не ту клавишу, — отмечает Вазерик. — Клиент нажал пустую клавишу, которую при появлении в ассортименте нового товара заменят правильной ценой".

"На ценнике в торговом зале был указан верный номер, но, очевидно, клиент по невнимательности нажал не ту клавишу. Цена 99,90 за кг указана для того, чтобы клиент сразу заметил, что это неправильная цена", — объясняет представитель Selver.