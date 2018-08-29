29.08.2018, 07:05

ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
 
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ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента
Lugeja foto

Посетивший Prisma клиент утверждает, что сказал и работникам магазина, что товар просрочен. Но придя в магазин спустя несколько дней, он увидел точно такой же просроченный кетчуп.

Приславший фотографию клиент Prisma говорит, что впервые заметил просроченный кетчуп в прошлую среду. "Уходя из магазина, я сообщил об этом работнику на инфоприлавке Sikupilli Prisma. Вчера, снова зайдя в Sikupilli Prisma, я заметил, что просроченный кетчуп по-прежнему продается", — жалуется он.

Отвечает заведующая Sikupilli Prisma Марге Ласн:

Мы благодарим клиента за внимательность и приносим извинения, что наше внутреннее движение информации несовершенно. Все товары к сегодняшнему дню проверены, и некоторые просроченные кетчупы Salvest изъяты из продажи. Со своей стороны мы снова поговорим со всеми работниками инфоприлавка, каким образом лучше сразу учитывать полученную обратную связь в процессах магазина. Разумеется, мы постоянно проверяем сроки хранения товаров и сами, но если кто-то дома обнаружит, что купил товар с истекшим сроком, обязательно следует сообщить нам об этом. Мы заменим товар или компенсируем его стоимость на основании чека.

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