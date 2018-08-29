ФОТО: Почему Prisma уже несколько дней продает просроченные товары? Не подействовало даже замечание клиента

Приславший фотографию клиент Prisma говорит, что впервые заметил просроченный кетчуп в прошлую среду. "Уходя из магазина, я сообщил об этом работнику на инфоприлавке Sikupilli Prisma. Вчера, снова зайдя в Sikupilli Prisma, я заметил, что просроченный кетчуп по-прежнему продается", — жалуется он.

Отвечает заведующая Sikupilli Prisma Марге Ласн:

Мы благодарим клиента за внимательность и приносим извинения, что наше внутреннее движение информации несовершенно. Все товары к сегодняшнему дню проверены, и некоторые просроченные кетчупы Salvest изъяты из продажи. Со своей стороны мы снова поговорим со всеми работниками инфоприлавка, каким образом лучше сразу учитывать полученную обратную связь в процессах магазина. Разумеется, мы постоянно проверяем сроки хранения товаров и сами, но если кто-то дома обнаружит, что купил товар с истекшим сроком, обязательно следует сообщить нам об этом. Мы заменим товар или компенсируем его стоимость на основании чека.